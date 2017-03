Mau Tempo

As estradas de acesso à serra da Estrela foram reabertas hoje de manhã, depois de terem sido fechadas devido à queda de neve na sexta-feira, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

"Desde as 10:15 que todas as estradas de acesso à serra da Estrela estão abertas", referiu.

Segundo a mesma fonte do CDOS, as estradas viradas a norte do maciço central da serra foram reabertas às 07:15, sendo que as restantes, nomeadamente na zona sul da serra, "reabriram às 10:15".