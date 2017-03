Actualidade

O filme "ReAlive", do realizador espanhol Mateo Gil, foi o vencedor da Secção Oficial de Cinema Fantástico da 37.ª edição do Fantasporto, recebendo ainda o prémio de melhor argumento nesta secção, anunciou hoje a organização.

O filme, escrito e realizado por Mateo Gil (autor dos argumentos de filmes como "Mar Adentro" e "Ágora"), conta a história de um homem diagnosticado com uma doença a quem é dado um ano para viver, levando a que decida congelar o seu corpo durante 60 anos, quando já há uma solução para o que o afeta.

Com Tom Hughes no papel principal, o filme, o terceiro de Gil, conta com interpretações de atrizes como Charlotte Le Bon e Oona Chaplin.