Autárquicas

A candidata do CDS-PP à Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, considerou hoje que a derrocada de terras na zona da Graça, que obrigou à retirada de 78 moradores, é um exemplo de inação do executivo autárquico.

"É um exemplo de uma área que não tem sido prioridade da Câmara de Lisboa, a área que eu diria do básico na cidade", afirmou Assunção Cristas em declarações aos jornalistas no local onde na segunda-feira ocorreu uma derrocada de terras, na sequência do colapso de um muro de um condomínio privado, que deixou em risco um conjunto de prédios na rua Damasceno Monteiro.

A candidata e líder do partido conversou com moradores e inteirou-se dos prazos previstos para as obras de recuperação - cerca de três meses -, tendo frisado que o problema era do conhecimento da Câmara Municipal de Lisboa há uma década.