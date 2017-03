Actualidade

A GNR está a proceder a buscas, em Ponte de Lima, para encontrar uma adolescente de 13 anos, desaparecida desde sexta-feira, disse hoje à Lusa fonte da Guarda.

De acordo com fonte do Comando Nacional da GNR, a adolescente, residente na freguesia de Beiral do Lima, "apanhou o autocarro dos transportes escolares, na sexta-feira de manhã, para ir para as aulas mas não se apresentou na escola".

De acordo com a mesma fonte, "o alerta às autoridades foi dado, ao final do dia, pelos pais da menor".