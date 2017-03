BES

A associação de lesados do BES ABESD anunciou hoje que vai interpor ações judiciais contra o Banco de Portugal, afirmando que este teve informação que lhe permitia atuar mais cedo no caso BES, assim como ações contra outras entidades.

Em declarações à Lusa, o presidente da Associação de Defesa dos Clientes Bancários (ABESD), Luís Janeiro, adiantou que a associação vai processar "brevemente" o Banco de Portugal, mas não só, também outras entidades públicas, entre elas poderes políticos, e privadas, nomeadamente bancos e consultoras.

Mas o foco da associação, que representa cerca de 120 lesados nacionais e emigrantes do Banco Espírito Santo (BES)/Grupo Espírito Santo (GES), recai principalmente sobre o Banco de Portugal, destacando que os "novos factos" divulgados esta semana pela reportagem da SIC Assalto ao Castelo mostram que "os clientes dos balcões nacionais do BES e das sucursais financeiras exteriores do banco foram manipulados e enganados aquando das suas aplicações" ('misselling').