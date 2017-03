Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, afirmou hoje que os dois últimos triunfos acrescentaram "confiança" à sua equipa para o jogo de domingo com o Sporting, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os vitorianos encerraram um ciclo de quatro jogos sem triunfos ao derrotarem o Moreirense, por 1-0, na 23.ª jornada do campeonato, e o Desportivo de Chaves, por 2-0, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e o técnico frisou que a equipa reagiu "rapidamente" ao que lhe estava a acontecer e voltou à "normalidade", estando mais "confiante" do que há 15 dias.

"As equipas que conseguem reagir rapidamente à adversidade são aquelas que, no final, vão conseguir aquilo que pretendem. Os níveis de confiança aumentaram devido aos resultados. Estruturalmente, a equipa tem vindo a crescer", salientou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.