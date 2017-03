Actualidade

O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, e a chanceler alemã, Angela Merkel, tiveram hoje uma conversa "produtiva" por telefone, informaram 'media' turcos, num contexto de tensões entre os dois países após a anulação de comícios pró-Erdogan na Alemanha.

"Tivemos uma conversa boa e produtiva", declarou Yildirim, citado pela televisão CNN Turk, adiantando que os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países se "vão encontrar na próxima semana" para discutir a questão.

As relações entre Ancara e Berlim vivem um momento de tensão na sequência do cancelamento de três comícios na Alemanha a propósito do referendo constitucional turco sobre o alargamento dos poderes do presidente Recep Taiyyp Erdogan, marcado para 16 de abril.