Actualidade

A Malásia informou hoje que vai expulsar o embaixador da Coreia do Norte, na sequência do caso do assassínio do meio-irmão do líder de Pyongyang no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur.

"O embaixador foi declarado 'persona non grata'", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros malaio num comunicado, adiantando que tinha pedido, mas não recebeu, um pedido de desculpas acerca do ataque da Coreia do Norte às suas investigações sobre o caso.

"A expulsão do embaixador da DPRK (Coreia do Norte) é ... uma indicação da preocupação do Governo de que a Malásia possa ter sido usada para atividades ilegais", adianta o comunicado.