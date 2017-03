Actualidade

As buscas para encontrar a adolescente de 13 anos desaparecida desde sexta-feira, de Ponte de Lima, foram alargadas ao distrito de Aveiro, tendo sido alertada ainda a Polícia Judiciária de Braga, disse hoje à Lusa fonte da GNR.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o distrito de Aveiro foi identificado através do pedido de localização celular efetuado por aquela força policial.

"Através do telemóvel da menor, o pedido de localização celular identificou o distrito de Aveiro. Já informamos o Comando Territorial de Aveiro para tentar encontrar a menor na sua zona de ação", sublinhou a fonte.