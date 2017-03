Actualidade

O Presidente da República disse hoje que a sua presença nas cerimónias evocativas do 16º. aniversário da tragédia de Entre-os-Rios é uma homenagem de Portugal à memória dos que partiram e aos familiares das vítimas.

"O Presidente da República, no primeiro 04 de março posterior à tomada de posse, aqui está para vos dizer, em nome de todas e de todos os portugueses, da nossa homenagem, do nosso respeito, da nossa gratidão. Da nossa homenagem aos que partiram, mas também aos que souberam ficar e honrar os que partiram", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Discursando em Castelo de Paiva para os familiares das 59 pessoas que morreram em 2001, aquando do colapso do tabuleiro da ponte Hintze Ribeiro, a maioria daquele concelho, o chefe do Estado assinalou que Portugal apresenta "uma identidade nacional como poucos têm em todo o mundo".