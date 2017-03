Actualidade

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral (AG) do Sporting anunciou hoje que votaram cerca de 7.000 sócios nas eleições do clube, além dos 4.600 por correspondência, havendo a possibilidade de se estabelecer um novo recorde de afluência.

"Desde as 12:00, foram já 7.000 os eleitores que votaram, mais os 4.600 que votaram por correspondência. Já vamos em 11.600 votantes. Se continuar com este ritmo até ao fecho das urnas, que pode não ser às 19:00, poderemos vir a ter um recorde em eleições do Sporting", afirmou Jaime Marta Soares aos jornalistas, pouco depois das 15:00.

Desta forma, e a confirmarem-se as previsões do dirigente 'leonino', os números deste ato eleitoral podem ultrapassar os registados em 1988, quando Jorge Gonçalves foi eleito presidente, num escrutínio que levou 17.093 sócios às urnas.