Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje ter bons motivos para estar satisfeito com este primeiro ano de governação porque houve um aceleramento da economia, diminuição do desemprego, aumento do investimento privado e das exportações.

"Temos bons motivos para estar satisfeitos também por ter sido possível encontrar uma solução política nova, termos construído uma solução de estabilidade na Assembleia da República, termos estabelecido um bom relacionamento com o Presidente da República e uma excelente relação com todas as autarquias do país e das regiões autónomas", afirmou durante a inauguração da sede do PS de Vila Nova de Gaia.

Costa realçou que hoje nenhuma família acorda com a angústia de saber se até ao fim do dia lhe vão cortar o salário e a pensão ou aumentar os impostos e nenhuma empresa vive a incerteza do que vai ser o dia de amanhã, sendo essa recuperação que permite ter hoje índices de confiança no país como não existiam desde 2000.