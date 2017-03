Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, considerou hoje que as próximas eleições autárquicas são da "maior importância" porque os autarcas eleitos vão abrir um novo ciclo de poder local, o ciclo da maior descentralização que o país já teve.

"É preciso compreender que hoje o país não se governa só a partir de Lisboa, o país governa-se de uma forma articulada entre a Administração Central, os municípios, as freguesias, as comunidades intermunicipais e a um escalão regional, por isso é que a descentralização é absolutamente essencial", afirmou na inauguração da nova sede do PS/Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Costa frisou que a governação se faz em rede para ter um país melhor governado, dando competências a quem está em melhores condições para poder exercê-las, sublinhando ter "todas as boas razões" para confiar nas autarquias.