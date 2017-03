Offshore

O presidente do PS, Carlos César, considerou hoje "desorientação", "estranho" e "no mínimo peculiar" que o líder da oposição, Pedro Passos Coelho, tenha vindo "criticar" o seu próprio governo sobre as transferências para 'offshore' (paraísos ficais).

"É uma situação, no mínimo, peculiar, mas que reflete a desorientação de uma oposição que é muito expedita a criticar, mas muito pouco competente a propor e a fazer com que o país tenha um contributo que lhe também cabia dar para a governação e para o bom sucesso da nossa economia", considerou Carlos César, à entrada para a reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, que decorre hoje à tarde no Porto.

O presidente do PSD e ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, admitiu hoje, na Trofa, que "a experiência" que veio a público sobre a não publicação das estatísticas das transferências entre 2011 e 2014 para paraísos fiscais "tem que ver com uma decisão infeliz e errada".