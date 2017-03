Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje em casa o Arouca por 3-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, e isolou-se no quarto lugar do campeonato.

Com este triunfo, o primeiro na segunda volta, após seis jogos sem vencer, o Sporting de Braga destacou-se provisoriamente no quarto lugar, agora com 42 pontos, mais três que o 'rival minhoto' Vitória de Guimarães, que visita no domingo o Sporting.

Os bracarenses inauguraram o marcador logo aos 12 minutos, por intermédio de Rui Fonte, mas os visitantes empataram aos 17, com um golo de Mateus. No segundo tempo, Rui Fonte bisou e recolocou o Sporting de Braga na frente, aos 69. Depois, aos 73, Bataglia dilatou a vantagem dos anfitriões e fechou o resultado.