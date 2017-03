PCP

O secretário-geral do PCP defendeu hoje que Portugal continua confrontado com sérias ameaças e criticou o Governo socialista por "obsessão" na redução do défice e por resistir reverter as leis laborais aprovadas pelo anterior executivo.

Estas posições foram assumidas por Jerónimo de Sousa no encerramento do comício comemorativo do 96.º aniversário do PCP, que encheu o salão da Voz do Operário, em Lisboa.

Na sua intervenção, o líder comunista insurgiu-se contra a "obsessão do défice, como se fosse esse o grande problema nacional".