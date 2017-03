Actualidade

O presidente do PS considerou hoje que o Banco de Portugal não agiu "atempadamente" nem foi "suficientemente atento" ao sistema financeiro e afirmou que é necessário manter o "impulso" do Governo na reestruturação do sistema financeiro.

"O Banco de Portugal não agiu bem, atempadamente e de forma suficientemente atenta e proficiente nos casos que ocorreram e que tiveram tristes consequências no setor financeiro, quer para os contribuintes em geral, quer para aqueles que tinham relações diretas com essas instituições bancárias", declarou Carlos César, à margem da reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista (PS), que está a decorrer esta tarde na cidade do Porto.

Questionado sobre a manutenção do governador do Banco de Portugal no cargo, Carlos César afirmou que o "importante" para o PS era que se continuasse com o "impulso do Governo na reestruturação" do setor financeiro.