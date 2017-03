Actualidade

O antigo presidente do Sporting José de Sousa Cintra afirmou hoje que Bruno de Carvalho vai "golear" Pedro Madeira Rodrigues e será reeleito como presidente dos 'leões', para dar sequência ao "excelente trabalho" dos últimos quatro anos.

"Eu acho que vai ser uma goleada forte, vai ganhar isto com maioria absoluta e DE uma forma muito destacada do segundo candidato, sem dúvida nenhuma. É o reconhecimento do trabalho que desenvolveu nestes quatro anos", disse aos jornalistas.

Sousa Cintra, que foi presidente do clube de Alvalade entre 1989 e 1995, reforçou os elogios ao atual líder e candidato pela lista B, considerando que "tem feito um trabalho excelente no clube".