Actualidade

O governador da província turca de Hatay (sul) disse hoje que um avião caiu no campo perto da fronteira com a Síria e que as primeiras informações indicam que o avião era sírio.

Erdal Ata referiu à agência noticiosa estatal turca Anadolu tratar-se "provavelmente" de um avião militar, mas que não houve violação do espaço aéreo nem qualquer intervenção das forças turcas. Adiantou que a queda se poderá dever a um problema técnico.

Equipas de socorro foram enviadas para o local.