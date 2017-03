Actualidade

O movimento de cidadãos que defende o fim da caça à raposa anunciou hoje que quer levar o assunto à Assembleia da República e já iniciou o processo de audições com os grupos parlamentares.

"Estamos a pedir reuniões com os partidos representados na Assembleia da República e a maioria deles já respondeu", disse hoje à agência Lusa Octávio Mateus, um dos elementos do Movimento pela Abolição da Caça à Raposa.

Este ativista, que falava à agência Lusa no decorrer de uma manifestação em Lisboa que juntou cerca de 80 pessoas, explicou que a petição contra a caça à raposa já tem 7.800 assinaturas a que se juntam mais algumas hoje conseguidas entre os participantes no protesto, número que já permite levar o assunto a discussão no parlamento.