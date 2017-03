Actualidade

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting revelou hoje que já votaram cerca de 16.000 sócios até às 18:00 e calcula que seja batido o recorde de 17.093 votantes na eleição de Jorge Gonçalves, em 1988.

"São quilómetros de fila. É uma coisa extraordinária. Não sei se estarão 4.000 ou 5.000 ainda para votar e, neste momento, já entraram 11.500 votos na urna, os quais, com mais 4.500 que recebemos por correspondência, perfazem 16.000. Ora, com todos aqueles que ainda estão para votar e, são tantos, eu acredito que hoje se bata um grande recorde na vida do Sporting Clube de Portugal", disse Jaime Marta Soares sobre o ponto da situação do ato eleitoral que decorre em Alvalade.

O presidente da Mesa da AG garantiu que todos os sócios que estiverem na fila às 19:00, dentro do perímetro estabelecido em torno do estádio, terão direito de votar e apelou à compreensão dos associados para o facto de quem chegar depois dessa hora já não poder votar.