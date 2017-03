Actualidade

O presidente do Arouca, Carlos Pinho, foi hoje expulso ao intervalo do jogo com o Sporting de Braga, da 24ª jornada da I Liga de futebol, devido a incidentes no túnel do Estádio Municipal de Braga.

Segundo fonte do clube bracarense, Carlos Pinho e o filho, Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca, "confrontaram os árbitros em termos impróprios e ameaçaram toda a gente, inclusivamente o pessoal do Braga, nomeadamente diretores e até Rui Casaca [diretor executivo da SAD 'arsenalista'] e o diretor de segurança".

Segundo a mesma fonte, além de existirem imagens do que se passou, tudo foi testemunhado pelos delegados da Liga e "vai estar no relatório".