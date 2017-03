Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda disse hoje, em Torres Novas, não ser verdade que a legislação laboral ficará como está, lembrando que ficaram acordadas com o Governo alterações que vão "avançar".

Catarina Martins, que hoje assistiu à apresentação da candidatura de Helena Pinto à Câmara Municipal de Torres Novas (distrito de Santarém), reagia, sem o nomear, a declarações do secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, que garantiu que o Governo não vai reverter as leis do Trabalho feitas durante o período da 'troika'.

"Tenho ouvido dizer que chegámos a um ponto em que há matérias em que já não se mexe. A legislação laboral ficaria como está. Não é verdade. Não é assim", disse Catarina Martins.