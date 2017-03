Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que a estabilidade do setor financeiro exige que se olhe para o futuro, defendendo que é importante completar o que foi feito no último ano para fortalecer o sistema.

"Entendo que a estabilidade financeira exige que se olhe para o futuro, que se veja o que é preciso fazer ainda e completar o que foi feito no último ano, em termos de fortalecer, banco a banco, instituição a instituição, o sistema bancário português, porque sem ele não há financiamento da economia", disse Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado pelos jornalistas à margem de um encontro de ordens profissionais de saúde em Lisboa.

Instado pelos jornalistas, o chefe de Estado recusou comentar se o governador do Banco de Portugal tem condições para continuar à frente do cargo, depois de um conjunto de reportagens de investigação da SIC divulgadas esta semana sobre a atuação de Carlos Costa nos anos que antecederam a resolução do Banco Espírito Santo (BES), que acabou por ocorrer em agosto de 2014.