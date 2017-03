Actualidade

A Direção de campanha da lista A, de Pedro Madeira Rodrigues, acusa Bruno de Carvalho de querer ser protagonista e estar há horas a fazer campanha eleitoral na zona de votação para as eleições do Sporting.

"Estava a correr tudo bem com a votação até que Bruno de Carvalho resolveu ser protagonista e surgir na zona de votação a interagir e a tirar 'selfies' com os sócios", disse há momentos à agência Lusa uma fonte da Direção de campanha do candidato Madeira Rodrigues.

Segundo a mesma fonte, Bruno de Carvalho "voltou, mais uma vez, a não perceber que hoje é o dia dos sportinguistas e não dele", razão pela qual "deveria ter algum decoro e recato antes de serem divulgados os resultados da votação".