O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, acompanha o último elemento da fila de sócios que se deslocaram ao Estádio de Alvalade para eleger o líder máximo para o próximo quadriénio.

Às 19:20 horas a fila dava mais de uma volta e meia ao recinto desportivo, pelo que será expectável que o último elemento exerça o direito de voto por volta das 20:45.

O último feedback dado por Jaime Marta Soares, às 18:00, indicava que tinham votado, a essa hora, mais de 16.000 sócios do Sporting, que hoje decidem quem irá ocupar o cargo de presidente do clube durante os próximos quatro anos, com Bruno de Carvalho à procura da reeleição frente a Pedro Madeira Rodrigues.