O FC Porto ultrapassou o Benfica e subiu provisoriamente à liderança da I Liga de futebol, depois de golear em casa o Nacional por 7-0, na 24.ª jornada do campeonato.

Os portistas chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com os golos de Oliver (31) e Brahimi (45). Na segunda parte, André Silva (51 e 89), Soares (55 e 71) e Layun (63) transformaram a vitória na maior goleada da época.

Com este triunfo folgado, os 'dragões' somaram 59 pontos, mais dois que o Benfica, que joga também hoje no campo do Feirense, a partir das 20:30.