A Comissão Nacional do Partido Socialista aprovou hoje, no Porto, nove moções, entre as quais a da "Eutanásia", "Regulamentar a prostituição" e "Legalização e regulação do mercado das drogas leves em Portugal".

A moção "Eutanásia - um debate sobre a vida" foi aprovada com três votos contra e cinco abstenções num total de 202 membros que votaram na reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista (PS), informou fonte oficial do partido.

As moções "Regulamentar a prostituição - uma questão de dignidade" e "Legalização e regulação do mercado das drogas leves em Portugal" também foram aprovadas, embora nesta última tenha sido retirada o ponto que referia que o "Partido Socialista deverá promover a apresentação de iniciativas que visem, nomeadamente, a legalização do consumo e produção da canábis em Portugal".