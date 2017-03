Actualidade

O ex-presidente da Câmara de Lisboa António Carmona Rodrigues falou hoje de "uma onda verde maior do que a da Nazaré" e em "sinal de vitalidade" para expressar a grande afluência de sócios às urnas nas eleições do Sporting.

"É uma demonstração do interesse e empenhamento da massa associativa na vida do clube e da grande dimensão do Sporting. Estava ali um amigo meu a dizer, com alguma graça, que esta onda verde é muito maior do que a onda gigante da Nazaré e temos de nos orgulhar disso e de nos mobilizar para tornar o Sporting cada vez maior", disse Carmona Rodrigues, assumido apoiante da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues.

Questionado sobre o apoio visível a Bruno de Carvalho por parte dos sócios que se encontram nas filas, não se mostrou preocupado: "Sou um homem que já fez muito desporto e que já passou por muitas eleições".