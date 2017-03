Actualidade

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) acusou hoje o ministro da Saúde de faltar a compromissos assumidos para a reposição de parte do corte da remuneração do trabalho suplementar destes profissionais.

"Ministro da Saúde falta a compromissos assumidos em sede negocial", refere um comunicado do sindicato, divulgado na sua página na internet, acrescentando que "os médicos saberão dar-lhe a resposta devida".

A entidade sindical salienta que, "desrespeitando os compromissos assumidos pela equipa dirigente do ministério, a reversão parcial do corte da remuneração do trabalho suplementar irá vigorar a partir de 01 de abril de 2017, mas não se sabe quando, nem como, nem se, ocorrerá a restante reversão, até que se atinjam os 100%" fixados em tabela salarial, visto que isso 'depende dos resultados da negociação com os sindicatos'".