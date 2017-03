Actualidade

O Sporting bateu hoje o recorde de votantes em eleições presidenciais, tendo registado a entrada de 18.755 boletins de votos, ultrapassando assim as mais concorridas, em 1988, e que elegeram Jorge Gonçalves.

Em declarações à imprense, Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, afirmou ainda que foram rejeitados 1.480 votos por problemas com a confirmação notarial, motivo pelo qual o ato eleitoral de hoje não ultrapassou a barreira dos 20 mil votantes.

"Este é um dia histórico para o Sporting. Dos números que tenho, em termos do que era o recorde de votação, em 1988, com 17.093 votos, nas eleições de 2013, com 16.055. Hoje atingimos um número de 18.755 eleitores. O voto eletrónico foi de 15.444 e o voto por correspondência 3.311", disse o dirigente.