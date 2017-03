Futebol

Declarações ds treinadores Nuno Manta Santos e Rui Vitória após o encontro Feirense-Benfica, da 24ª jornada da I Liga, que os 'encarnados' venceram por 1-0:

- Nuno Manta Santos (treinador do Feirense): "Penso que foi um jogo muito bom de se assistir. Em termos táticos, houve respeito de ambas as equipas e o Feirense demonstrou grande atitude, mas não conseguiu o melhor resultado na primeira parte, porque tínhamos de possibilidades de chegar ao intervalo com um empate.

Subimos as linhas na segunda parte e condicionámos bastante o Benfica. Em termos de oportunidades, houve muitas para ambas as equipas, mas infelizmente só o Benfica conseguiu marcar"