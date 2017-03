Actualidade

Bruno Carvalho, líder da Lista B, foi hoje reeleito presidente do Sporting, para os próximos quatro anos, ao vencer as eleições realizadas no sábado com 86,13 por cento dos votos.

Num ato eleitoral em que foi batido o recorde de votantes (18.755), Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência pela Lista B, teve 9,49 por cento dos votos, segundo confirmou à Agência Lusa fonte de uma das candidaturas.

Para a Assembleia Geral, a Lista B venceu com 82,49 por centro, contra 10,6 da Lista A,