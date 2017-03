Actualidade

O XXV Congresso da Internacional Socialista (IS) "exigiu" ao Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a libertação dos presos políticos, condenando ainda a violação "sistemática" dos direitos humanos nesse país.

Numa declaração no final do Congresso - que terminou no sábado, ao fim de três dias e reuniu cerca de 350 delegados de diferentes países em Cartagena das Índias, na Colômbia - a IS rejeitou de "forma veemente a sistemática violação dos direitos humanos, que se configura numa política de Estado".

Além disso, os delegados reiteraram a sua "profunda preocupação relativamente à grave crise política, económica e social que a Venezuela atravessa como consequência de políticas económicas e sociais erradas".