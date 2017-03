Actualidade

A China fixou a meta de crescimento económico para 2017 em "cerca de 6,5% ou acima se possível", um valor inferior ao alcançado no ano passado, de 6,5%, mas muito acima da média mundial.

O número consta no relatório do governo, que vai ser hoje apresentado pelo primeiro-ministro, Li Keqiang, na abertura da sessão anual da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo da China.

O abrandamento, face ao ano anterior, está em linha com os esforços de Pequim para modernizar a estrutura industrial do país e criar uma "sociedade moderadamente confortável", lê-se no documento.