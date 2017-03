Actualidade

Membros da polícia e Interpol do México detiveram Saúl "N", considerado um dos líderes de uma rede de exploração sexual de menores que era um dos dez mais procurados pelo Serviço de Imigração e Fronteiras dos Estados Unidos.

Saúl "N", que foi detido no sábado, no estado central de Puebla, tinha sido identificado como "um dos líderes de um grupo criminoso ligado ao crime organizado e ao tráfico de seres humanos com fins de exploração sexual", de acordo com a Comissão Nacional de Segurança do México.

Segundo as autoridades norte-americanas, Saúl "N" e membros do seu alegado grupo criminoso submeteram à prostituição dezenas de menores mexicanos e centro-americanos em Alabama, Carolina do Sul, Florida, Georgia, Texas e Nova Iorque.