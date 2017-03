Actualidade

O Partido Liberal Democrata (PLD, no poder) aprovou hoje estender a três o número de mandatos consecutivos do líder da formação, reforma que abre caminho para que o primeiro-ministro, Shinzo Abe, se mantenha na liderança do Governo até 2021.

Estava previsto que o mandato de Abe como presidente do PLD, o segundo consecutivo desde 2012, terminasse em setembro do próximo ano.

Com efeito, a reforma, aprovada durante um congresso do partido, realizado em Tóquio, irá permitir a Abe apresentar-se à reeleição em outono de 2018, segundo a agência noticiosa japonesa Kyodo.