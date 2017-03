Actualidade

O presidente reeleito Bruno de Carvalho reafirmou hoje que o seu grande objetivo para o segundo mandato como líder do clube 'leonino' é conquistar mais do que um título de campeão nacional de futebol.

Em entrevista à Sporting TV, pouco depois do discurso de vitória perante os adeptos presentes em Alvalade, Bruno de Carvalho frisou que quer ser "campeão em todas as modalidades, mas especialmente no futebol e mais do que uma vez".

"Dizer isto aumenta a minha responsabilidade, mas temos que o dizer sem medo, face ao que conseguimos no primeiro mandato, a restruturação financeira, os recordes de sócios e assistências e quatro das maiores 10 vendas de jogadores de sempre, a primeira a maior de um jogador português", frisou.