O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garantiu hoje que a sua vitória eleitoral marca o início de uma nova era e prometeu fazer do Sporting campeão no futebol profissional neste segundo mandato.

"Esta equipa que eu lidero vai fazer do Sporting campeão. O Sporting está aqui para liderar e nós, todos juntos, somos mais de três milhões e meio e a maior potência desportiva de Portugal", disse Bruno de Carvalho, num discurso empolgado em cima do palco montado para o efeito, sob chuva constante e perante uma centena de adeptos 'leoninos' que entoavam os cânticos afetos ao clube.

O presidente reeleito fez ironia com os rivais: "Continuem a fazer programas televisivos que nós continuaremos o nosso caminho. Nunca vi nenhum sportinguista queimar cartões e cachecóis. Podemos estar 18 anos sem ser campeões, mas temos sempre orgulho em sermos do Sporting Clube de Portugal".