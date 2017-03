Actualidade

O primeiro-ministro chinês prometeu hoje que os céus do país voltarão a ser azuis, com uma redução de emissões, garantindo ainda que "irá trabalhar rápido" para eliminar a poluição causada pelo uso de carvão na produção de energia.

Li Keqiang falava durante a abertura da sessão anual da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo da China, com o seu discurso a ilustrar a importância do combate à poluição para a liderança do país.

As vagas de poluição que regularmente afetam as cidades chinesas são umas das principais causas de descontentamento popular na China, a par da corrupção e desigualdade social.