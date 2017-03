Actualidade

Guijá (Moçambique) 05 mar (Lusa) - Em Guijá, sul de Moçambique, "as coisas continuam complicadas" e, meses após uma seca severa, o pesadelo hoje são as inundações, com a subida do rio Limpopo a afetar centenas de agricultores, ameaçando a campanha agrícola que se inicia.

A pouco mais de quatro quilómetros de Caniçado, sede distrital de Guijá, Rosita Muchanga, uma camponesa de 43 anos de idade, avalia o impacto das inundações na sua horta, um espaço de cerca 50 metros numa das margens do rio Nkolawane, uma extensão do Limpopo.

A camponesa explica à Lusa que perdeu quase tudo com a subida do rio e, hoje, ameaçada pelo "inimigo constante" das mais de 92 mil pessoas deste pequeno distrito esquecido no interior da província de Gaza, teme pelo futuro dos seus seis filhos, porque, desde que o "papá Marcos [o seu falecido marido] morreu", este campo tem sido a base para alimentação da sua família.