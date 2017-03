Actualidade

O grupo parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) vai requerer na segunda-feira que o modelo de gestão das áreas protegidas do território nacional seja discutido e consensualizado no parlamento, ao contrário da intenção do Governo do PS.

O documento, a que a Agência Lusa teve acesso, recomenda ao executivo socialista "que o novo modelo de gestão de áreas protegidas seja proposto, pelo próprio, à Assembleia da República, de modo a que o processo legislativo decorra e seja definido, de forma participada, no parlamento".

O Governo liderado por António Costa já agendou um Conselho de Ministros especialmente dedicado ao "pacote florestal" para 21 de março.