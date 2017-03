Actualidade

A banda portuense Três Tristes Tigres vai regressar aos palcos 13 anos depois do último concerto, com uma atuação a 16 de março no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, a revisitar o álbum "Guia Espiritual".

A banda de Ana Deus e Alexandre Soares sobe ao palco do Rivoli pelas 21:30 no âmbito do ciclo Porto Best Of, do Teatro Municipal do Porto, que junta grupos históricos da cidade a bandas mais jovens.

Desta feita, antes do grupo de "O Mundo a Meus Pés" atuarão os músicos Dan Riverman e Old Jerusalem, projeto de Francisco Silva que apresenta o primeiro álbum em cinco anos, "A rose is a rose is a rose".