Actualidade

O papa Francisco pediu hoje aos fiéis católicos que andem sempre com a Bíblia, como fazem com o telemóvel, para poderem lê-la mais vezes e meditar acerca do seu conteúdo.

"Por favor, não esqueçam o que aconteceria se tratássemos a Bíblia como tratamos o nosso telemóvel. Pensem nisto: a Bíblia sempre connosco", disse o papa no final da tradicional oração do Angelus, perante os fiéis concentrados na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

O pontífice fez a comparação ao recordar que durante 40 dias do período da Quaresma, que começou a 01 de março e termina a 13 de abril, os cristãos têm de "enfrentar o combate espiritual contra o mal com a força da palavra de Deus".