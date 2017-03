Inquérito

Queixamo-nos do preço dos combustíveis, argumentamos que é muito alto, que não para de subir, que custa bastante sustentar um automóvel, seja a gasolina ou a gasóleo. Mas apesar de tanto queixume, os dados do mais recente relatório do Observador Cetelem confirmam que o uso que a maioria dos portugueses (57%) faz do veículo não se deixa influenciar pela evolução do preço do petróleo.

Ainda assim, o preço deixa marcas, quanto mais não seja na consciência, com 43% dos condutores nacionais inquiridos a admitirem que desfrutam mais do carro quando os preços são mais baixos.

Mas há países onde os cidadãos se deixam afetar ainda menos pelo sobe e desce do preço dos combustíveis. Para isto poderá contribuir o facto de os custos serem menores – dados recentes da Direção-Geral de Energia da União Europeia atribuem à gasolina nacional o quatro lugar na lista das mais caras na Europa -, mas o motivo não foi para aqui chamado.

O que este inquérito, feito junto de mais de 8.500 proprietários de viaturas de 15 países, revela é que é no Reino Unido (84%), Bélgica (81%), Alemanha (76%), França (76%) e EUA (76%) que os valores cobrados pelo combustível menos afetam a circulação automóvel, na medida em que os condutores se mostram mais indiferentes a este fator.