Futuro da UE

Um dia depois da apresentação do Livro Branco sobre o futuro da Europa, que indica cinco cenários diferentes para a evolução da União Europeia, o Destak esteve à conversa com Sofia Colares Alves, chefe da representação da Comissão Europeia (CE) em Portugal, que não tem dúvidas: é hora de os Estados-Membros e dos cidadãos decidirem o que querem para a UE.

O documento é, acredita, “o murro na mesa” do presidente Juncker, que com ele diz: «das duas uma, ou avançamos, mas para isso precisamos dos meios, ou então digam de uma vez por todas que não querem avançar, que não querem construir mais do que aquilo que temos».

«O objetivo é trazer as pessoas ao debate e à discussão, sejam estudantes, reformados, trabalhadores ativos e menos ativos, mas que têm aspirações para o seu futuro e para o futuro dos seus filhos», explica. Num momento de «encruzilhada», em que o caminho para a UE parece difícil de definir, é preciso agir.

No entanto, não foi um plano de ação que a CE apresentou. Até porque, reforça a chefe da representação nacional, têm sido muitos os planos apresentados. «E o facto é que acabam por cair em “saco roto” , porque os Estados-Membros não conseguem encontrar entendimento para lhes dar vida. Um plano de ação para o futuro da Europa provavelmente teria a mesma taxa de sucesso.»

O debate foi lançado, com vários cenários em cima da mesa, que «acabam por balizar uma discussão, mas dão várias escolhas possíveis», satisfazendo «diferentes vontades políticas». O que se pede, agora, é que «as pessoas saiam da toca, que se exprimam».

E, para isso, está a ser desenhado «um roteiro de sessões» a realizar em todo o País.