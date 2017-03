Actualidade

Paços de Ferreira e Tondela empataram hoje 0-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Com esta igualdade, o Paços de Ferreira manteve-se no 14.º lugar, agora com 25 pontos, enquanto o Tondela deixou o último lugar, subindo ao 17.º posto, com 16 pontos, os mesmos que Nacional, o novo 'lanterna-vermelha'.

O Nacional sofreu no sábado a maior goleada da época, ao perder por 7-0 com o FC Porto, no estádio do Dragão.