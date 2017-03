Actualidade

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou hoje que a decisão da Alemanha de anular comícios de apoiantes seus não é diferente de "práticas nazis".

"As vossas práticas não são diferentes das dos nazis", declarou Erdogan num comício em Istambul de mulheres a favor do "sim" no referendo sobre o reforço dos seus poderes, marcado para 16 de abril.

"Pensava que a Alemanha tinha renunciado há muito tempo [àquelas práticas]. Estávamos enganados", adiantou.