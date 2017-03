Actualidade

As autoridades policiais estão a tentar localizar os dois passageiros clandestinos que fugiram de um navio atracado no Barreiro, e que tinha sido visitado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, disse hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em resposta a questões da agência Lusa, o MAI explica que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tinha conhecimento da existência de dois imigrantes sem documentos a bordo do navio, que passou pelo porto de Huelva, em Espanha, e alertou as autoridades de controlo costeiro e marítimo, tendo depois estado no barco e disponibilizado "segurança e vigilância" ao comandante, que recusou.

Após ter recebido a informação da fuga dos clandestinos, o SEF avançou para os procedimentos adequados a este tipo de situação, tanto a nível nacional, como internacional, estando as autoridades policiais "a realizar todos os esforços para localizar estes dois cidadãos", continuou o Ministério liderado por Constança Urbano de Sousa.