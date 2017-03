“MOM I’M FINE”

Viajar pelo mundo com muito humor

O nome Jonathan Quiñonez se calhar não lhe diz nada, mas se mencionarmos a sua página de Instagram e Facebook Mom I’m Fine possivelmente é uma das que segue nas redes sociais.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Com mais de 234 mil gostos e 30 milhões de visualizações de vídeos, esta página está já nos favoritos de muitos apaixonados por viagens. O jovem de origem mexicana e belga decidiu há um ano deixar a sua vida e emprego em Bruxelas e vendeu os seus bens para viajar pelo mundo. Começou o trajeto pela América Latina e deparou-se com a dificuldade de contactar com a mãe para lhe dizer simplesmente que estava bem. Dessa dificuldade nasceu o nome da suacontanas redes sociais: Mom I’m Fine. O original do perfil são precisamente as formas que o jovem encontra para o dizer. Portugal é um dos próximos destinos a visitar, como confirmou ao Destak, isto depois de já ter passado por locais como Cuba, Costa Rica, México, Peru, Amazónia, Panamá, Argentina, Bélgica, Itália e Marrocos.